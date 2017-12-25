Muslera kaptanlık pazubandının alınmasını istedi

Daha 1 hafta önceye kadar kalede büyük problemler yaşayan Fernando Muslera’nın Göztepe maçından önce Fatih Terim’le kısa bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

KONSANTRASYONUM BOZULUYOR

Hocasıyla beraber kaptanlık konusunu masaya yatıran ‘Nado’nun’ pazubandı takmak istemediği öğrenilirken, yıldız eldivenin gerekçe olarak ‘konsantrasyon kaybı’ sebebini gösterdiği ifade edildi.

FERNANDO VEYA MAİCON OLACAK

Malatyaspor maçının devre arasında Igor Tudor’la-Maicon’un sert kavgasında bir şey yapamayan ve ağır tartışmayı sadece ayırarak geçiştirebilen Muslera’nın kaptanlığa sıcak bakmadığı belirtilirken, Fatih Terim’in bu duruma olumlu yaklaştığı ve ligin ikinci yarısında pazubandı Fernando veya Maicon'dan birine vereceği öğrenildi.