Muslera: Beraberlik bizim için kötü değil

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan ve 0-0 biten maçın kader adamlarından olan Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

KAZANMAK İÇİN FIRSATLAR BULDUK

Fenerbahçe karşısında galibiyeti hak eden taraf olduklarının altını çizen, "Çok büyük bir derbi, buraya gelirken de kazanmak için geldik. Son dakikalarda da kazanmak için fırsatlar yakaladık. Oyun durmadı ve sürekli aktı. İki tarafın da bulduğu pozisyonlar vardı. Kazanmak istiyorduk ancak bir puan da bizim için kötü değil" ifadelerini kullandı.