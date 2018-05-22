Muslera: Kovulana kadar Galatasaray'dayım

7 sezondur Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, 11. kupasını kazanmış oldu.

Şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Uruguaylı file bekçisi, NTV'ye konuştu.

İşte Muslera'nın sözleri:

TERİM DEMEK HUZUR DEMEK

"Fatih Terim çok deneyimli bir teknik direktör Bir grup insanı nasıl idare edeceğini biliyor. O gelince, Florya'da huzur hakim oluyor. Benim için takım içindeki mutluluk önemli ve mutluluk dönmüştü. O mutluluğu biraz kaybetmiştik."

DEVAM ETMEK İSTİYORUM

"Bugün konuşacak olursam, Galatasaray'da devam etmek isterim. Kovulana kadar, yönetimin 'artık Muslera'ya ihtiyacımız yok' diyene kadar kalırım. Sonra bavulumu toplar, Uruguay'a dönerim."





"BU SEZONKİ ŞAMPİYONLUĞUM EN DEĞERLİSİ"

"Galatasaray'daki en değerli şampiyonluğun hangisi?" sorusuna son şampiyonluğu gösteren Fernando Muslera, "Her şampiyonluğun farklı bir hikayesi, özelliği var. Seçmesi çok zor. Bundan önce yaşadığımız üç şampiyonluk, şimdiki şampiyonluk ve toplam dört şampiyonluğun farklı hikayeleri, güzellikleri vardı. Ama illa birini seçmem gerekiyorsa bu şampiyonluğu seçebilirim. Çünkü oğlum Kailash'ın dünyaya gelmesi, sezon boyunca yaşananlar, bu şampiyonluğu daha anlamlı kılıyor." dedi.

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