Muslera: Oğlum da kupayı kaldırmak istiyor

Galatasaray'ın 3 ismi Muslera, Gomis ve Fernando, Pazar günü oynanacak Atiker Konyaspor maçı öncesi Galatasaray Televizyonu'na konuştu.

"OĞLUM DA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR"

Fernando Muslera, "Tek hedefimiz mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak" derken "Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O maçlara zor maçlar değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önemli ve güzel maçlar var önümüzde. Hepimizin tek amacı mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor" dedi.

"BAŞARI BÜTÜN TAKIMIN"

Bafetimbi Gomis ise futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgu yaptı ve "Golleri atıyorum ama bu sadece benim değil takımın başarısı. Çünkü takım oyunu oynuyoruz. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.