Muslera: Sahamızda mükemmeliz

Son iç saha golünü, 1 Nisan 2018'de Trabzonspor'a karşı son dakikada yiyen Fernando Muslera, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarından sonra Malatyaspor forvetlerine de gol izni vermedi.

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Uruguaylı yıldız, ''Ne zaman kendi sahamızda oynasak mükemmel bir performans gösteriyoruz'' diye konuştu.

''GÜZEL BİR OYUN İZLETTİK''

Tribünde Galatasaray'a destek veren 46 bine yakın taraftara da teşekkür eden Muslera, ''Bugün buradaki bütün taraftarlarımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlara güzel bir oyun izlettiğimizi düşünüyorum'' dedi.

''ERKEN GOL YARDIMCI OLDU''

Muslera, ilk dakikada gelen gol için de ''Golün erken gelmesi bize yardımcı oldu. Akabinde de güzel bir galibiyet aldık'' ifadelerini kullandı.