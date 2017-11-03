Muslera Uruguay kadrosunda yok

Uruguay Milli Takımı'nın 10 Kasım'da Polonya, 14 Kasım'da da Avusturya ile oynayacağı özel maçların 23 kişilik kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Oscar Tabarez, bazı deneyimli isimleri bu kez kadroya davet etmedi. Galatasaray'dan Fernando Muslera, Barcelona'dan Luis Suarez, bu isimler arasında en çok dikkat çekenler. Ayrıca Las Palmas'tan Mauricio Lemos ve Racing Club'dan (Uruguay) Egidio Arevalo da kadroda olmayan futbolcular...

Uruguay'ın Avrupa'daki iki maç için belirlenen 23 kişilik kadrosu şöyle:

Martin Silva, Martin Campana, Godin, Coates, Jose Maria Gimenez, Pereira, Gaston Silva, Martin Caceres, Varela, Matas Vecino, Valverde, Betancur, Alvaro Gonzalez, Sanchez, Rodriguez, Nahitan Nandez, Giorgian De Arrascaeta, Urretaviscaya, Lodeiro, Pereira, Cristian Stuani, Maximilano Gomez, Edinson Cavani.