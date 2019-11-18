Muslera, Uruguay kadrosundan çıkarıldı

Galatasaray'da Hollandalı Babel'den sonra Uruguaylı Muslera da sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.
Uruguay Milli Takım'ın kadrosundan çıkarılan Muslera'nın son durumu, İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama, oyuncularımızın İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak."
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında cuma günü Başakşehir'i konuk edecek.