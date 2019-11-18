Muslera, Uruguay kadrosundan çıkarıldı

Ajax U15 takımı ile Sparta Rotterdam U15 takımı arasındaki mücadelede, oyuncular arasındaki fiziki farktan dolayı ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Tarihin en iyi grup performansına imza atan ay-yıldızlı ekibimiz, ayrıca iç saha maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım oldu.

Fenerbahçe yönetimi, devre arasında Muriç'i satmayı düşünmüyor. Kosovalı golcü için sezon sonunda gelecek 20 milyon euro üzerindeki teklifler değerlendirmeye alınacak.

Fikret Orman yönetimi tarafından alınan 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'e 19 milyon TL imza parası verilmesi, Ahmet Nur Çebi'yi adeta çıldırttı.

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Galatasaray'ın Falcao'ya ödediği para

Galatasaray'ın, Kolombiyalı yıldız golcü Falcao'ya şimdiye kadar 2 milyon 600 bin euro (16.5 milyon TL) ödeme yaptığı öğrenildi.