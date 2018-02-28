Sincaba rağmen birinci oldu

Ümit Özat: Alanyaspor’u yenersek, bu puanın anlamı olur

1 Van Persie kariyerindeki 300. golünü attı Feyenoord forması giyen Van Persie, Willem II maçında yine fileleri havalandırmayı başardı.

2 Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

3 Benfica, Talisca'nın sözleşmesini uzattı Benfica Kulübü, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.

4 Muslera ve Fernando, Karabükspor maçında oynayacak Galatasaray'ya sakat olan Muslera ve Fernando'dan iyi haber geldi. Fatih Terim, iki oyuncuyu da Karabükspor maçında sahaya sürecek.

5 Beşiktaş, Lens'in satın alma opsiyonunu kullandı Beşiktaş Kulübü, bonservisi Sunderland'de olan Jeremain Lens'in satın alma opsiyonunu kullandığını KAP'a bildirdi.

6 Real Madrid, Lewandowski ve Kane'le ilgileniyor Bu sezon La Liga'ya erken havlu atan Real Madrid, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Eflatun-beyazlıların hedefinde Lewandowski ve Harry Kane var.

7 Galatasaray Müzesi'nde Hakan Şükür de yer aldı 1 Mart'ta açılacak olan Galatasaray Müzesi'nde, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası da sergilenecek. Kupayı kazanan kadronun yazılı olduğu listede Hakan Şükür'ün de adı yer alıyor.

8 Fernandao, Beşiktaş derbisinde yok Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli Fernandao'ya 2 maç ceza verdi. Brezilyalı futbolcu kupada Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

9 Ozan Tufan'ın psikolojisi bozuldu Aykut Kocaman tarafından kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyor.