Muslera ve Fernando, Karabükspor maçında oynayacak

Kupa maçında belinden sakatlanan Muslera'dan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Fernando'dan, sarı-kırmızılı takıma iyi haber geldi.
MUSLERA HAFTASONU SAHADA OLACAK
Ziraat Türkiye Kupasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan maçta belinden sakatlanan ve herkesi korkutan Muslera'nın kontrolleri yapıldı. Uruguaylı kaleci bugün masaj ve tedavi görüp dinlendirilirken hafta sonundaki Karabükspor maçında oynayacağı belirtildi.
FERNANDO DA KARABÜK MAÇINDA FORMA GİYECEK
Bu arada Fernando'nun da artık kendini hazır hissettiğini Fatih Terim ile paylaştığı ve Karabükspor deplasmanında da forma giymek istediği öğrenildi.
Brezilyalı futbolcunun oynama isteği Teknik Direktör Fatih Terim'i sevindirdi. Konyaspor maçına ilk 11'de başlaması planlanan Fernando'ya Fatih Terim'in Karabükspor maçında kesin olarak süre vereceği belirtildi.