Muslera, yabancıları motive ediyor

Galatasaray'da yabancı oyuncuların büyük kısmı ilk kez Kadıköy'de derbi heyecanı yaşayacak. Bu tür maçların tecrübeli ismi Muslera da takım arkadaşlarını derbiye özel olarak hazırlıyor.

Bu sezon transfer edilen Carrasso, Mariano, Maicon, Latovlevici, Belhanda, Nagatomo, Fernando, Feghouli ve Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'in şans vermesi durumunda ilk kez Kadıköy deplasmanında forma giyecek.

Daha önce kadroda yer alan Linnes, Donk, Denayer ve Rodrigues de kadroda yer almalarına rağmen daha önce Kadıköy'de oynama şansı bulamadı.

ATMOSFERE HAZIRLIKLI OLUN

Yabancı oyuncuların motivasyonunu yükseltmek için sık sık atmosfer hakkında bilgi veren Muslera, tribün gürültüsüne ve gerilime hazırlıklı olmalarını öğütlerken, kart konusunda dikkatli olmalarını istiyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde taraftarın hakemi ve rakip takımı baskı altına aldığını ifade eden Muslera, kartların kolay çıkabileceğini belirtti.

Fenerbahçe'ye karşı 19. kez kaleyi korumaya hazırlanan Muslera, geride kalan 18 derbide 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.