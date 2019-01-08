Muslera yedek kulübesinde çay içti

Galatasaray, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor.

Sarı-kırmzılılar, kamptaki ilk hazılık maçını Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'la gerçekleştirdi.

MUSLERA YEDEK BAŞLADI

Fatih Terim'in Süper Lig'de çok şans vermediği futbolcuları sahaya sürdüğü hazırlık maçında, takımın deneyimli oyuncusu Fernando Muslera yedek kulübesinde yer aldı.

SOĞUKTAN ÇAY İÇEREK KORUNMAYA ÇALIŞTI

Antalya'da kar yağışı olmasa da havanın soğuk olmasından dolayı futbolcular üşümemek için kışlık ürünleri tercih ediyor. Muslera ise hem sağlık açısından hem de sıcak kalabilmek için Mate Çayı içiyor.

MATE ÇAYI NEDİR ?

"Mate Çayı, içeriğinde yüksek oranda kafein bulunduran bitkiler arasında yer almaktadır. Kolestrolü düşürme, iştahı azaltma ve yağ yakma etkisiyel özellik formununu korumak isteyenlerin tercih ettiği Mate Çayı, kanser hücrelerini ise yavaşlatıyor.

Güney Amerika’da çok popüler olan yerba mate, Paraguay çayı olarak da bilinir ve hem antioksidanlar hem de vitamin bakımından oldukça zengindir. Yağla savaşan matein etken maddesi içerir. Matein metabolizma hızınızı ve enerjinizi artırır. Yeme krizlerini bastırmasıyla bilinen bu çay, aç olmadığınız halde yöneldiğiniz gereksiz kalorileri almanızı engeller. Ayrıca bazı insanların kahve tüketince yaşadıkları kafeine bağlı olumsuz etkileri yaratmaz ve uzun süren taze bir enerji verir."