Muslera yine jeneriklik bir gol yedi

Süper Lig'in 20. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
1-1 sona eren mücadeleye, Djalma Campos damgasını vurdu.
Karşlılaşmanın 45+4. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan 31 yaşındaki futbolcu, inanılmaz bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
MUSLERA YİNE JENERİKLİK GOL YEDİ
Türkiye'ye gelen en iyi kalecilerden biri olan Muslera, Angolalı futbolcunun vuruşunda neye uğradığına şaşırdı.
Genelde jeneriklik goller yemesiyle bilinen Uruguaylı kaleci, son anda hamle yapsa da topun ağlara gitmesine engel olamadı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)