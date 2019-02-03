Muslera yine jeneriklik bir gol yedi Türkiye'ye gelen en iyi kalecilerden biri olan Muslera, Alanyaspor maçında fena avlandı. Uruguaylı kaleci, Djalma Campos'un nefis şutunda topun kaleye girmesine engel olamadı. 03.02.2019 - 10:42