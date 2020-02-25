Muslera yine performansıyla göz dolduruyor

Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, özellikle Mehmet Ekici'nin tam direğin dibine yolladığı frikikte adeta uzayarak kurtarışını yaptı ve Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasına fırsat vermedi.
MUSLERA CİMBOM'U ZİRVEDE TUTTU
Her zaman en kritik anlarda sahneye çıkan ve özellikle sezon sonlarındaki performansıyla parmak ısırtan Muslera, yine takımını şampiyonluk yarışında tutabilmek adına elinden geleni yapmaya kararlı.
Uruguaylı yıldız, Süper Lig'de bu sezon 1980 dakika forma giydi ve 17 gol yedi. Yetenekli kaleci, 10 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.