Muslera yine performansıyla göz dolduruyor

1 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kulislerde konuşulan adaylar arasında öne çıkan isim ise Erol Bulut.

2 F.Bahçeli futbolcuların hakem isyanı Derbi sonrası Başkan Ali Koç'la bir görüşme yapan Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylıların maç boyunca kendilerini tahrik ettiğini, hakemin ise buna göz yumduğunu söyledi.

3 Galatasaray, derbi tişörtü çıkarıyor Galatasaray, Kadıköy zaferi sonrası hakemi eleştirirken defalarca "Böyle bir şey olabilir mi ya?" diyen Ozan Tufan'ın bu sözlerinin yer aldığı bir tişört çıkaracak.

4 Derbi primi: 500 bin euro Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra Kadıköy'de mağlup eden Galatasaray'da yönetim, futbolculara 500 bin euro prim dağıtma kararı aldı.

5 G.Saraylı futbolculardan gönderme: Fener ağlama 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen Galatasaray'da futbolcular, bu büyük zaferi takım otobüsünde doyasıya kutladı.

6 Ali Koç'u çıldırtan sözler Bazı taraftarların, "Daha ne kadar rezil edeceksin bizi. Bıktık sürekli borçlardan bahsetmenden" demesi ve devamında küfürler etmesi, Ali Koç'un protokol tribününden aşağı atlamasına neden oldu.

7 Liverpool, Premier Lig'de galibiyet rekorunu egale etti İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 2-1 geriye düştüğü West Ham United maçını 3-2 kazanarak, ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak oldu.

8 Nursal Bilgin yaşamını yitirdi Denizlispor maçı esnasında tribünde rahatsızlanan eski Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

9 Başakşehir, Rizespor'u yenerek liderliğe yükseldi Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu.