Muslera'dan Erdoğan'a koronavirüs eleştirisi

Galatasaray kalecisi Muslera, ülkesi Uruguay'da yayın yapan Sport 890'a konuştu.

Koronavirüs salgınından bahseden sarı-kırmızılı oyuncu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

"DURUM İTALYA'DAKİ KADAR KÖTÜ DEĞİL"

Tecrübeli kaleci, "Bugün başkan yardımcımız ve hocamızın testleri pozitif çıktı. Bize çarşamba günü test yapılmıştı. 1-2 gün içerisinde sonuçlarını alacağız. İster istemez tedirginlik var ama Türkiye'deki durum şu anda İtalya'daki kadar kötü değil" dedi.

"ERDOĞAN DUALARLA BAŞA ÇIKABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜ"

Muslera, "Türkiye çok büyük bir nüfusa sahip ve bugünlerde 300 ila 350 arasında virüs vakası var. Cumhurbaşkanı Erdoğan dini hastalığın önüne koydu. Dualarla başa çıkabileceğini düşündü. İşlerin daha karmaşık hale gelmesine yol açtı" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin maçları erteleyen son liglerden biri olduğuna dikkat çeken Fernando Muslera, Radamel Falcao ile birlikte kamuoyunu harekete geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.

"LİGİ ERTELETMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPTIK"

33 yaşındaki file bekçisi, “Maçı iptal etmek ve ligi askıya almak için Falcao ile bir grup oluşturduk. Ancak bu Beşiktaş maçı sonrası mümkün oldu" diyerek sözlerini noktaladı.