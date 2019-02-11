1 Muslera'dan genç kaleciye destek Muslera, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından genç kaleci Arda Akbulut'un yanına giderek formasını hediye etti.

2 Burak Yılmaz: Benim paramı arkadaşlarıma verin Beşiktaş'ın devre arasında transfer ettiği Burak Yılmaz, büyük bir fedakarlık yaparak kendisine ödenecek paranın takım arkadaşlarına dağıtılmasını istedi.

3 Benfica rakibini 10-0 yendi G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Nacional’i 10-0 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı.

4 Fatih Terim'den Rıdvan Dilmen'e İstiklal Marşı cevabı Fatih Terim, "Galatasaray'da İstiklal Marşı'nı kimse okumuyor" diyen Rıdvan Dilmen'e, "Biz kenarda çok güzel söylüyoruz. Marşı da en iyi biz söyleriz" diyerek cevap verdi.

5 Diagne 1 gol daha atarsa F.Bahçe'yi yakalayacak Galatasaray formasıyla ilk kez rakip fileleri havalandıran Diagne, gol sayısını 21'e çıkardı. Senegalli forvet, 1 gol daha atarsa Fenerbahçe'yi yakalayacak.

6 Başakşehir: Aleyhimize propaganda yapılıyor Başakşehir Kulübü, ligde bu hafta oynanan maçlardaki hakem kararlarını eleştirirken, haklarında propaganda yapıldığını savundu.

7 Ünal Karaman: Yenilgiye rağmen oyuncularımı kutluyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-1 yenildikleri Galatasaray maçının ardından konuştu.

8 Fatih Terim: Hakemler de insandır hata yapabilirler Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yöneltilen hakem sorusunda "Hakemler de insandır. Hata yapabilirler." cevabını vererek Kulüpler Birliği Vakfı bildirisine gönderme yaptı.

9 Ahmet Ağaoğlu'ndan hakem kararlarına tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından hakem Ümit Öztürk'e sitem etti.