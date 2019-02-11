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Muslera'dan genç kaleciye destek

Muslera, 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından genç kaleci Arda Akbulut'un yanına giderek formasını hediye etti.

Muslera'dan genç kaleciye destek
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Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelede bordo-mavili ekibin kalesini genç eldiven Arda Akbulut korudu.

Uğurcan Çakır'ın sakatlanması sonucu kaleyi devralan 18 yaşındaki kaleci, 3 gol yemesine rağmen maç boyunca birçok kritik kurtarışa imza attı.

MUSLERA YANINA GİTTİ

Maç sonu moral vermek için genç kalecinin yanına giden Muslera ise davranışlarıyla takdir topladı.

Arda'ya formasını hediye eden Uruguaylı file bekçisi, bir süre sohbet ettikten sonra Trabzonspor kalecisine sarıldı.

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