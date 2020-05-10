Muslera'dan transfer iddialarına yanıt

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Boca Juniors'a transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.

"EN İYİ HATIRALARIM"

İdolünün Oscar Cordoba olduğunu, Boca Juniors'ta oynamaya başladığından beri Cordoba'yı çok yakından takip ettiğini söyleyen Muslera, "Milli takımda da Facha Carini'yi beğeniyordum. Bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey, milli takım formasıyla kupa kazanmaktır. Bu nedenle Uruguay ile 2011'de kazandığımız Copa Amerika ve 2010 Dünya Kupası'ndaki başarımız, benim en iyi hatıralarım." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK TEKLİF ALDIM"

Galatasaray ile önümüzdeki sezonun sonuna kadar sözleşmesi olduğunu hatırlatan başarılı file bekçisi, "Transfer sadece bana bağlı değil. Daha önce de birçok teklif aldım ancak bir sözleşmem olduğu için, öncesinde kulübüm hep reddetti. Bana ya da menajerim Fonseca'ya, Boca Juniors cephesinden herhangi bir teklif gelmedi. Boca Juniors harika bir takım ve böyle önemli bir takımla adının anılması güzel." dedi.