Muslera'dan Volkan'a veda mesajı

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera, 8 yıldır sarı-kırmızılı formayı giyiyor ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda.

"REKABET İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Başarısının yanında karakteriyle de ülkemizde her zaman hatırlanacak yabancı futbolcular listesine çoktan girdi. Uruguaylı, futbolu bırakan Volkan Demirel için yayınladığı mesajla yine futbolseverlerin gönlünü kazandı.

Türkiye'ye geldiği günden beri kıyaslandığı Volkan Demirel'le hem saha içi hem de saha dışında iyi arkadaş olan Muslera, yaşadıkları rekabetten dolayı meslektaşına teşekkür etti.

Instagram hesabından Volkan'la yan yana oldukları bir fotoğrafı paylaşan Muslera, şu notu düştü: "8 yıl boyunca tüm mücadelen için teşekkür ederim. Yeni maceranda senin için en iyisini diliyorum"

Muslera'nın bu paylaşımına sosyal medyada birçok yorum yapıldı.