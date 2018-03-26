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Muslera'lı Uruguay Çin Kupası'nda şampiyon oldu

Fernando Muslera'nın kalesini koruduğu Uruguay, Çin Kupası hazırlık turnuvası finalinde Galler'i 1-0 mağlup edip şampiyon oldu.

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Muslera'lı Uruguay Çin Kupası'nda şampiyon oldu

Çin'de düzenlenen Çin Kupası'na katılan Uruguay ve Galler, finalde karşı karşıya geldi. Uruguay, finalde Galler'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

TEK GOL CAVANİ'DEN GELDİ

Uruguay'a kupayı getiren tek gol, 49. dakikada Edison Cavani'den geldi. Çek Cumhuriyeti'ni mağlup ederek finale yükselen Uruguay, finalde Galler'i bu golle mağlup ederek Çin Kupası'nın kazananı oldu.

MUSLERA 9 KURTARIŞ YAPTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Çek maçında olduğu gibi bu maçta da 90 dakika sahada kaldı ve tam 9 kurtarış yaparak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Öte yandan Çin Kupası 3.lük maçında Çek Cumhuriyeti, ev sahibi Çin'i 4-1 mağlup etti.

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