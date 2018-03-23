Muslera'lı Uruguay finale yükseldi

2018 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Çin'de Çin Kupası'na katılan Uruguay ile Çek Cumhuriyeti, yarı final maçında karşı karşıya geldi. Uruguay, rakibini 2-0 ile geçerek adını finale yazdırdı.
SUAREZ VE CAVANİ ATTI
Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Luis Suarez ve 37. dakikada Edison Cavani kaydetti.
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Çin Kupası'nda finale yükselen Uruguay, şampiyonluk için finalde Çin'i 6-0 mağlup eden Galler ile karşılaşacak.