Bursasporlu taraftarlar dönüş yolunda da kaza yaptı

1 WADA, Rusya'yı olimpiyat ve Dünya Kupası'ndan men etti Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), Tokyo 2020 Olimpiyatları ve 2022 Dünya Kupası da olmak üzere Rusya'yı tüm büyük spor organizasyonlarından 4 yıl boyunca men etti.

2 Süper Lig görünümü Süper Lig'de ilk yarının bitimine 3 hafta kaldı. Puan durumu, kalan maçlar ve gol krallığı yarışını sizler için derledik.

3 Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz kadro dışı Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Umut Bulut ile Şamil Çinaz 18 kişilik kadroda yer almadı.

4 Muslera'nın aile pozu Alanyaspor maçında yaptığı kurtarışlarla taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurtan Fernando Muslera, yılbaşı hazırlıklarına başladı.

5 Ersun Yanal stoper ve forvet istiyor Rami ve Zanka'dan memnun kalmayan teknik direktör Ersun Yanal, mutlaka stoper almaları gerektiğini söyledi. Yanal ayrıca alternatif bir golcü de istedi.

6 Lens taraftara hak verdi Beşiktaş'a galibiyeti getiren golün asistini yapan Jermain Lens, taraftarların kendisini eleştirmekte haklı olduğunu söyledi.

7 Emre: Oğlum o golleri nasıl kaçırdın diyor Fenerbahçe'nin deneyimli kaptanı Emre Belözoğlu, kaçırdığı gollerden sonra oğlu Ömer Akif'in kendisinden hesap sorduğunu söyledi.

8 Eray Cömert, 35 metreden harika bir gol attı Basel forması giyen 21 yaşındaki Türk asıllı İsviçreli futbolcu Eray Cömert, attığı muazzam golle izleyenleri mest etti.

9 Abdullah Avcı Kasımpaşa galibiyeti sonrası konuştu Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa'yı 90+5. dakikada Umut Nayir'in golüyle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.