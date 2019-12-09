Muslera'nın aile pozu

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Galatasaray-Alanyaspor mücadelesinde yaptığı inanılmaz kurtarışlarla alınan 3 puanda büyük pay sahibi olan Muslera'nın keyfi yerinde.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olan Uruguaylı file bekçisi, yılbaşı hazırlıklarına başladı.
Eşi Patricia Callero ve iki çocuğuyla birlikte aile pozu veren 33 yaşındaki kaleci, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Küçük çocuğunu kucağında tutan Muslera hakkında sosyal medyada "Tamam hanım çocuğu da ben tutayım" şeklinde espriler yapıldı.