Uruguay Milli Takımı'nın Copa America kadrosunda yer alan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, antrenman sırasında oldukça tartışılan bir hareket yaptı.

MUSLERA, KAYDA ALININCA KIZDI

İdman esnasında telefonu çalan Muslera, antrenmanı yarıda bırakıp telefonla konuşmaya başladı. Bu esnada saha kenarında bulunan bir muhabir deneyimli kalecinin o anlarını kameraya aldı.

Muslera'nın idmanda telefonla konuşması tepki çekti - VİDEO

Kameraya alındığını gören Muslera, "Ne yapıyorsun sıska? Sen, beni çekemezsin! Beni çekemezsin!" diye bağırdı. Kenarda muhabir ise, "Üzgünüm, telefonla konuşuyordun" diyerek Muslera'ya yanıt verdi.

Uruguaylı kalecinin bu hareketi ülkesinde gündem olurken, sosyal medyada da çok fazla eleştirildi. Uruguaylı gazeteci Sebas Giovanelli, "Muslera'nın bir açıklaması olabilir ama idmanda telefon kullanması kabul edilebilir bir durum değil" yorumunu yaptı.