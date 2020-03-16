Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

0-0 sona eren derbi sonrası açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüsle ilgili aldığı karara tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR GECE YAŞADIK"

Salgın riskinin olduğu bir ortamda maçların oynanmasının çalışanları ve futbolcuları tehdit ettiğini belirten tecrübeli kaleci, "Madem böyle bir tehdit var biz niye maça çıkıyoruz? Diğer ülkelerde ligler erteleniyor. Bugünü bekleyen taraftarlara da büyük bir saygısızlıktı bu. Bence utanç verici bir gece yaşadık." şeklinde konuştu.

Ancak bu sözleri kullanan 33 yaşındaki kalecinin, yaklaşık 1 hafta önce eşi Patricia Callero için doğum günü partisi düzenlediği ve tüm arkadaşlarını çağırarak mekanı hıncahınç doldurduğu ortaya çıktı.

Muslera'nın eşi için düzenlediği doğum günü partisi - İZLE