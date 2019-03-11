Muslera'nın performansı göz doldurdu

Süper Lig'de 25. haftanın kapanış mücadelesi TT Stadı'nda oynandı. Şampiyonluk yolunda Başakşehir'i takip eden Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 yendi. Muslera, performansıyla ayakta alkışlandı.

SEZONUN EN İYİ MAÇINI OYNADI

Sarı-kırmızılı takım rakibini farklı yendi ancak özellikle mücadele 1-0 devam ederken Muslera'nın performansı karşılaşmaya damga vurdu.

Geldiği günden beri taraflı tarafsız herkesin beğenisi kazanan Uruguaylı kaleci, son dönemde bir kesim sarı-kırmızılı taraftarın eleştirilerine maruz kalıyordu. Öyle ki sezon sonu gitmesi gerektiğini ifade edenler bile vardı. Deneyimli kaleci bu akşam bir kez daha sahanın yıldızı olarak eleştirilere cevap verdi.

Antalyaspor ikinci yarının başında sarı-kırmızılı takımı bunaltırken, Muslera sahneye çıktı ve rakipp futbolculara gol izni vermedi. Karşılaşmada 7 net kurtarış yapan 32 yaşındaki kaleci sezonun en iyi oyununu oynadı.