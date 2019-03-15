Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak

Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda transfer ettiği Fernando Muslera, ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.
Kaleciliği ve karakteriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.
TAFFAREL'DEN SONRAKİ ANTRENÖR OLACAK
Sarı-kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar kontratı bulunan Muslera'nın uzun yıllar daha Galatasaray'ın kalesini koruması bekleniyor.
Hatta teknik direktör Fatih Terim'in, futbolu bıraktıktan sonra da tecrübeli kaleciyle çalışmak istediği ifade edildi.
Terim'in Taffarel'in ardından kaleci antrenörü olarak Muslera'yı düşündüğü öğrenildi. 32 yaşındaki kaleci de yuvada kalmak istiyor.