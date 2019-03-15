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Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak

G.Saray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Muslera'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Terim, Uruguaylı kalecinin futbolu bıraktıktan sonra da kulüpte kalmasını istiyor.

Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak
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Galatasaray'ın 2011-2012 sezonunda transfer ettiği Fernando Muslera, ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı.

Kaleciliği ve karakteriyle taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Uruguaylı file bekçisinin sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

TAFFAREL'DEN SONRAKİ ANTRENÖR OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar kontratı bulunan Muslera'nın uzun yıllar daha Galatasaray'ın kalesini koruması bekleniyor.

Hatta teknik direktör Fatih Terim'in, futbolu bıraktıktan sonra da tecrübeli kaleciyle çalışmak istediği ifade edildi.

Terim'in Taffarel'in ardından kaleci antrenörü olarak Muslera'yı düşündüğü öğrenildi. 32 yaşındaki kaleci de yuvada kalmak istiyor.

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