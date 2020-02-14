Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor

2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, ortaya koyduğu performans ve saha dışındaki yaşantısıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Birçok maçta takmını ipten alan ve kazanılan şampiyonluklarda büyük sahibi olan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray'da kalmaya devam edecek.

TAM 14 KUPA KAZANDI

Yönetim, şimdiden efsaneler arasına giren 33 yaşındaki kalecinin kontratını 3 yıl daha uzatma kararı aldı.

9 yılda tam 14 kupa kazanan başarılı eldivenin, bu sözleşmeyle beraber jübilesini Galatasaray'da yapması bekleniyor.