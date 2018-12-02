Muslera'nın VAR kararlarına tepkisi

Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenildiği derbide tartışmalı iki pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılı takım, önce Vida'nın eline çarpan topta, sonra Onyekuru'nun düşürüldüğü pozisyonda penaltı bekledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

MUSLERA, ÇAKIR'IN KARARLARINA KIZDI

Maçın 44. dakikasında Medel'in şutunda Vida'nın eline gelen topu çarpma olarak değerlendiren Çakır, devam kararı verdi. Galatasaraylı oyuncuların yoğun itirazlarına rağmen Çakır, beyaz noktayı göstermedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Karşılaşmanın en çok tartışılan anı 67. dakikada yaşandı. Necip'in ceza sahasında Onyekuru'yu düşürdüğü ikili mücadelede Cüneyt Çakır penaltı verdi. Siyah-beyazlı oyuncuların itirazı üzerine VAR incelemesi yapan deneyimli hakem, Onyekuru'nun düşürülmeden önce elle oynadığına hükmetti ve kararını değiştirdi.

Çakır'ın bu kararları sonrası Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera da tepki gösterdi. Tecrübeli kaleci VAR işaret yaparak, "VAR bize yok" anlamına gelen hareket yaptı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)