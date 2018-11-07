Muslera'nın yaptığı büyük hatalar

Galatasaray'ın oynadığı son 2 maça yaptığı büyük hatalarla damga vuran isim Muslera oldu. Sarı-kırmızılı ekibin tarihinde yer alan en iyi kalecilerden biri olan Uruguaylı, zaman zaman yediği hatalı gollerle de dikkat çekiyor.

DERBİDE PENALTI, ALMANYA'DA BÜYÜK HATA

Derbide Galatasaray'ın 2-0 önde olduğu dakikalarda yaptığı hatalı çıkışla Isla'yı düşüren Muslera penaltıya sebebiyet vermişti. Valbuena'nın penaltıyı gole çevirmesiyle oyuna ortak olan sarı-lacivertliler karşılaşmadan 1 puanla ayrılmayı başarmıştı.

Deneyimli kaleci Muslera, dün akşam oynanan Schalke maçında da benzer bir hata yaptı. Henüz 3. dakikada sağ kanattan gelişen Schalke atağında Serdar Aziz ile Burgstaller'in ikili mücadelesi esnasında kalesinden çıkan Muslera, topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Burgstaller, topu boş ağlara gönderdi.





Muslera'nın son dönemdeki bu hataları taraftarların da eleştirilerine neden oldu.

(Muslera'nın derbide penaltı yaptırdığı pozisyon - Görüntü: BeIN Sports)