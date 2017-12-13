Muslera'ya yeni kaleci antrenörü

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Muslera'nın, geçen sezonla başlayan düşüşü bu sezon da devam ediyor. Uruguaylı kaleci özellikle yaptığı bireysel hatalarla dikkat çekti.

AA

AKHİSAR VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA BÜYÜK HATALAR YAPTI

Beşiktaş derbisinde elinden kaçırdığı topla takımının geri düşmesine sebep olan Muslera, Akhisar maçında da Olcan Adın'ın attığı golde kalesinde değildi. Sarı-kırmızılı ekip derbiyi kaybederken, Akhisar'ı ikinci yarıda devirmeyi başardı.

Taffarel ayrıldıktan sonra Riekerink döneminde başlayan ve bu sezon da devam eden Uruguaylı kalecinin düşüşü, çalıştığı kaleci antrenörleri olarak gösteriliyor.

AA

Geçen sezon Frans Hoek'i istemeyen ve Fadıl Koşutan'la çalışan Muslera, bu sezon da Tudor'un yardımcısı Sandro Tomic ile pek anlaşamadı. Başarılı file bekçisi geçen yıl Leo Percovich'i istemiş, yönetim ise olumsuz cevap vermişti.

Yönetim, Muslera'nın formunu yeniden yükseltmek için yeni bir kaleci antrenörü transfer edecek.