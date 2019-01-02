Mustafa Akbaş'ın menajeri: Beşiktaş'la anlaştık

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve ismi Beşiktaş ile anılan Mustafa Akbaş için menajeri Mustafa Özkan'dan önemli açıklamalar geldi.

ANLAŞMA TAMAM BEKLİYORLAR

Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan Haber61'e açıklamalarda bulunarak futbolcusu için Beşiktaş'la anlaştıklarını ve beklemede olduklarını söyledi.

Özkan, Beşiktaş'ın önce yıldız transferleri açıkladıktan sonra Mustafa Akbaş'a imza attırmayı hedeflediğini kaydetti.

RAKAMSAL OLARAK İYİ BİR MİKTARA ANLAŞTIK

Mustafa Özkan basında çıkan iddialarını doğrulayarak ''Beşiktaş iddiaları doğru. Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Bu yıllardır böyledir. Önce bir - iki öne çıkan transfer yaparlar sonra yerli oyuncu transferi yaparlar. Bir anlamda tepki çekmemek için bunu yaparlar , amaçları da bu yönde. Görüşmemizin sonrasında "Bekle" dediler bize. Şuan bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da daha Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.