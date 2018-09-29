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Mustafa Cengiz: 1 kişi hariç tüm futbolcularım değerli

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Genel Kurul Toplantısı'nda takımdan ayrılmak istemeyen Tarık Çamdal'a gönderme yaptı.

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Mustafa Cengiz: 1 kişi hariç tüm futbolcularım değerli

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Tarık Çamdal'a göndermede bulundu.

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı olan Tarık üzerinden bir açıklama yapan Mustafa Cengiz, "Burada transfer konusuna girmeyeceğim. Hepsi aktif, değerli futbolcular, birisi falan hariç" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz daha önce de Tarık için, "Tolga Ciğerci bazıları gibi 'Yan gel yat Osman' demedi. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum" ve "Tarık Çamdal'ın futbolu bıraktığında haysiyetli, onurlu bir şekilde göğsünü gere gere futbolculuğunu anlatabileceği bir durumda olmasını diliyorum" sözlerini kullanmıştı.

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