Kulübü dava eden 4 menajerle artık çalışmayacak

Mustafa Cengiz, UEFA'nın finansal fair play incelemesini fırsat bilerek kulübü mahkemeye veren 4 menajerle ilişkileri kesti. Ceylan Çalışkan, Batur Altıparmak, Haluk Canatar ve Ahmet Bulut gibi menajerlerle oyuncu transferi konusunda bundan sonra hiçbir şekilde görüşülmeyecek.

AHMET BULUT DA DAVA AÇTI

Selçuk İnan'ın menajeri Batur Altıparmak'tan sonra ünlü menajer Ahmet Bulut da Galatasaray'a dava açtı. Bulut'un Feghouli, Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e transferlerinden ötürü kulüpten 2 milyon euroya yakın alacağı olduğu belirtiliyor.

Başkan Mustafa Cengiz, "Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Bu kulüp kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz" demişti.

KENDİNİZİ KULLANDIRMAYIN

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuları yetkisiz menajerler konusunda uyardı. Özellikle yabancı futbolculara, sözleşmeleri olmadığı halde kendilerinin temsilcisiymiş gibi davranan Türk menajerlerle bağlarını koparmaları istendi ve 'Bu kişilerden uzak durun' denildi.

RODRİGUES'İ AYARTIYORLAR

Oyunculara yapılan uyarının arkasında Garry Rodrigues'in aklını karıştıran menajerler yatıyor. Son dönemde Avrupa'dan teklifler alan oyuncuya bazı Türk menajerlerin, "Takımın en az kazananlarındansın. Maaşını yükseltebilirim. Premier Lig'e gidebilirsin" diyerek kafasını çelmeye çalıştığı bildirildi.