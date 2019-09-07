Mustafa Cengiz: 5. yıldıza yürüyüşümüz devam edecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF ile yaşanan kriz ve Fatih Terim ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

"Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek" diyen Cengiz, "Hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik, kimseyi hedef almayan bir tepkiydi. Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içinde boğulur, gider. Kurulan tüm tuzaklara, sinsice yapılan tüm planlara rağmen şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz.

Federasyonun gerekli adımları atmasını şiddetle bekliyoruz. Hakimler sadece Berlin'de yok. Ankara'da da var, İstanbul'da da var. Bir kez daha söylüyorum. Mayıslar bizimdir! Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek. Biz Galatasaray olarak duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içerisinde boğulup gider. Bariyerleri parçalaya parçalaya yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.