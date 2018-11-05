Mustafa Cengiz: 7-0 kazanmak isterdik

Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Schalke 04 ile oynanacak maç için Almanya'ya giden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, havaalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'Yİ 7-0 YENMEK İSTERDİM"

Fenerbahçe derbisini değerlendiren Cengiz, "Dilerdim ki 7-0 yenelim, 6-0 psikozunu bozalım ama genel anlamda hakem kötü bir performans sergilendi. Biz, Fenerbahçe maçında bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz farklı düşünebilir ancak bizim düşüncemiz bu.

Yangını çıkaranla ki çıkaran kardeşimiz bir İspanyol. Yangına dinamit atan da bir Brezilyalı kardeşimiz (Jailson). Bunları yapanlar ile bu yangını söndürmeye çalışanları disiplin kurulunun bir tutmaması gerekiyor. Hasan Şaş hatalı olduğunu kabul etti, olabiliyor bu tarz şeyler. Yabancı oyuncuların tahrikleri var, sen gerilla değilsin, bu vur kaçlar olmaz. Hakem, iki yabancıya (Soldado ve Jailson) daha önce kart gösterseydi zaten bunlar olmayacaktı" şeklinde konuştu.

HAYATINI KAYBEDEN TARAFTAR

Fenerbahçe taraftarı olan Koray Şener'in hayatını kaybettiğini sonradan öğrendiklerini belirten Cengiz, "Skor 2-0 iken Ali Koç'a tribünler neden boşalıyor diye sormak istemedim, yanlış anlaşılabilirdi. Taraftarlar gittikten sonra öğrendik. Bir candan daha önemli bir şey yok. Maç sırasında ölüm haberini alınca moralimiz bozuldu. Maçın tadı kaçtı. Hiçbir maç bir evlat acısından daha değerli değildir. Koray kardeşime ve Erzurum maçında kaybettiğimiz taraftarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.