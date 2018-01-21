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Mustafa Cengiz: Abdürrahim Albayrak yönetimde olacak

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yapılan seçimin ardından Abdurrahim Albayrak'ın yönetim kurulunda yer alacağını açıkladı.

Mustafa Cengiz: Abdürrahim Albayrak yönetimde olacak
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Başkanlık yarışında Dursun Özbek'i geçerek Galatasaray'ın 37. başkanı olan Mustafa Cengiz, seçimin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

ALBAYRAK MÜJDESİ

ALBAYRAK MÜJDESİ

Cengiz, “Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile Sportif AŞ'de çalışacağız” dedi.

Mustafa Cengiz: Albayrak yönetimde olacak - İZLE

NEREDE KALMIŞTIK?

Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz'in görev verileceğini açıkladığı Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın sohbeti taraftarı heyecanlandırdı. Burak Elmas'ın "Nerede kalmıştık?" sorusuna Albayrak "Sevgili Burak kardeşim Florya'da kalmıştık" cevabını verdi.

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