Mustafa Cengiz: Abdürrahim Albayrak yönetimde olacak

Başkanlık yarışında Dursun Özbek'i geçerek Galatasaray'ın 37. başkanı olan Mustafa Cengiz, seçimin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
ALBAYRAK MÜJDESİ
ALBAYRAK MÜJDESİ
Cengiz, “Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile Sportif AŞ'de çalışacağız” dedi.
Mustafa Cengiz: Albayrak yönetimde olacak - İZLE
NEREDE KALMIŞTIK?
Galatasaray'da yeni başkan Mustafa Cengiz'in görev verileceğini açıkladığı Burak Elmas ve Abdurrahim Albayrak'ın sohbeti taraftarı heyecanlandırdı. Burak Elmas'ın "Nerede kalmıştık?" sorusuna Albayrak "Sevgili Burak kardeşim Florya'da kalmıştık" cevabını verdi.