Mustafa Cengiz açıklama yapacak

Galatasaray Kulübü mali genel kurulunda başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmemişti.
YARIN AÇIKLAMADA BULUNACAK
Yaşanan bu gelişmenin ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
Resmi internet sitesinden şu ifadelere yer verildi; "Başkanımız Mustafa Cengiz, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 14.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gündemle ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek."