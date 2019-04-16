Mustafa Cengiz, Albayrak'ı yalanladı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından iki kulüp arasında başlayan hakem krizi devam ediyor.

MUSTAFA CENGİZ: KAYIT DEĞİL, DUYUM

Fenerbahçe derbisinin ardından hakemlerin art niyetli olduğunu ifade eden Abdurrahim Albayrak, daha önceki VAR kayıtlarının da ellerinde olduğunu belirterek şöyle konuşmuştu: "Bugün yine hakemler bizim aleyhimize kararlar verdi. Konyaspor maçında da benzer şeyler yaşanmıştı. Konyaspor maçında yardımcı hakem ısrarla penaltı pozisyonunun temiz olduğunu söylüyor ama hakem yine de penaltı veriyor. Galatasaray-Konyaspor maçının VAR kayıtları elimizde. Görüntü de var ses de var."





Albayrak'ın derbi sonrası yaptığı bu açıklamlara karşın Başkan Mustafa Cengiz tam tersi bir ifade kullandı.

Cengiz konuyla alakalı, "Abdurrahim Bey'e gelen bilgi, duyum şeklinde. Yan hakemin ısrar ettiği yönünde. Yazılı bir belge, kayıt yok. Ancak kontrol ettik ve bu yorumların doğruluğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.