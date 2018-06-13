Mustafa Cengiz: Aldığımız cezayı 3 yılda ödeyeceğiz

UEFA, Galatasaray’a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para cezası ve futbolcu sayısı kısıtlaması cezaları verdi. Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklamada, UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kararı değerlendirdi.

CEZAYI 3 YILDA ÖDEYECEĞİZ

beIN SPORTS Haber'de konuşan Cengiz: "Cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. 147 milyon euro zararla UEFA'nın karşısına çıktı, verdiğimiz taahhüt 5 milyon euro, bizim zararımız 28 katı. UEFA 4 ayda yaptığımız çalışmaları gördü ve ona göre karar verdi" dedi.

DEVLER LİGİ'NDEN EN AZ 35 MİLYON EURO KAZANACAĞIZ

Mustafa Cengiz diğer açıklamaları şu şekilde:

"Biz, Şampiyonlar Ligi gruplarında en kötü ihtimal, 0 puanla tamamlasak 35 milyon euro alacağız. Burada verilen ceza 35 milyon euro gelirden bu yıl için sadece 2 milyonu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak 35 milyon euro net gelir elde edeceğiz. Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 milyon euro'ya çıkabilir. Biz bu hakkı kazandık."





NAGATOMO KALMAK İSTİYOR

"Nagatomo Galatasaray'da kalmak istiyor. Biz de onu istiyoruz. Nagatomo için en üst rakama kadar çıktı, Inter'den yanıt bekliyoruz."