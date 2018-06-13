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Mustafa Cengiz: Aldığımız cezayı 3 yılda ödeyeceğiz

Galatasaray'ın UEFA'dan aldığı cezayı değerlendiren Mustafa Cengiz "6 milyon euroluk cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz" dedi.

Mustafa Cengiz: Aldığımız cezayı 3 yılda ödeyeceğiz
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UEFA, Galatasaray’a Finansal Fair Play kuralları kapsamında para cezası ve futbolcu sayısı kısıtlaması cezaları verdi. Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazılı açıklamada, UEFA ile Galatasaray arasında 4 yılı (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları) kapsayacak şekilde anlaşmanın yapıldığı duyuruldu. UEFA'dan yapılan açıklamanın ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kararı değerlendirdi.

CEZAYI 3 YILDA ÖDEYECEĞİZ

beIN SPORTS Haber'de konuşan Cengiz: "Cezayı 2 milyon euro taksitlerle 3 yılda ödeyeceğiz. 147 milyon euro zararla UEFA'nın karşısına çıktı, verdiğimiz taahhüt 5 milyon euro, bizim zararımız 28 katı. UEFA 4 ayda yaptığımız çalışmaları gördü ve ona göre karar verdi" dedi.

DEVLER LİGİ'NDEN EN AZ 35 MİLYON EURO KAZANACAĞIZ

Mustafa Cengiz diğer açıklamaları şu şekilde:

"Biz, Şampiyonlar Ligi gruplarında en kötü ihtimal, 0 puanla tamamlasak 35 milyon euro alacağız. Burada verilen ceza 35 milyon euro gelirden bu yıl için sadece 2 milyonu. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanarak 35 milyon euro net gelir elde edeceğiz. Eğer gruplardan ortalama bir puanla çıkarsak 55-60 milyon euro'ya çıkabilir. Biz bu hakkı kazandık."


NAGATOMO KALMAK İSTİYOR

"Nagatomo Galatasaray'da kalmak istiyor. Biz de onu istiyoruz. Nagatomo için en üst rakama kadar çıktı, Inter'den yanıt bekliyoruz."

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