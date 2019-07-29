Mustafa Cengiz: Ali Koç'a en şiddetli cevabı veririz

Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümünde mezarlığa giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ziyaretin ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'la ilgili de konuşan Cengiz, "Bizden birine bir şey denirse en şiddetli cevabı veririz" dedi.

İşte Cengiz'in sözleri:

TARAFTARLARI GERMEYELİM

"Biz kimsenin camiasına, kampanyasına laf atmayız. Ancak bizim kulübümüzden birine, bir şey denirse, en şiddetli cevabı veririz. Rakip başkandan rica ederiz, taraftarı gerecek açıklamalardan kaçınalım."

TÜM KULÜPLER KARDEŞİMİZ

"Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Denizlispor, Kayserispor ve diğer bütün kulüpler bizim kardeşimiz, annemiz, babamız, dayımız, amcamız, arkadaşımız, yarimiz. Dostluk ve kardeşlik yaşasın."

OLASI HERKESLE GÖRÜŞÜYORUZ

Falcao'yla ilgili gelen soruya da yanıt veren Cengiz, "Falcao transferi için uğraşıyoruz. Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır. Luyindama transferini ise bitirdik" dedi.