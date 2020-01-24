Mustafa Cengiz'den Terim'e çok sert cevap

Arda Turan, Galatasaray'da krize neden oldu...

Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara cevap vermek için basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz, Terim'den böyle bir talep gelmediğini ve Arda'yı transfer etmeyeceklerini söyledi.

"ARDA'NIN YOLU AÇIK OLSUN"

Galatasaray Başkanı, "30'a yakın transferi böyle yaptık. Şükürler olsun ki finansal limitleri aşmamışız. Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik, Arda Turan'a gelene kadar... Biz camianın aynasıyız, yansımasıyız. "Camia ve taraftar ne diyor?" buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik. Camiama tekrar söylüyorum, bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Sürekli temcit pilavı gibi her hafta önümüze gelmesinden bıktık. Bu konu kapansın. Arda Turan zamanında Galatasaray'da oynamış, para kazandırmış, yolu açık olsun. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. O da bir aile babası. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum" diye konuştu.

"AYRI AYRI YOLLARA GİDERİZ"

Fatih Terim'in Rizespor maçının ardınan yaptığı basın toplantısını değerlendiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. O sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktörün söylediği bunun Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde "Arda hayırlı olsun" diyor. İlk defa böyle bir transfer olayı yaşıyoruz! Bir anlam veremedim" dedi.

"TERİM'İN SÖZLERİ HİÇ HOŞ DEĞİL"

Ayrıca bir muhabirin, "Aranızda köstebek mi var?" şeklindeki sorusuna da cevap veren Cengiz, "Bilgi sızdırma... Hiç hoş olmadı. Ben teknik direktör olsam, yönetime böyle bir şey demeye hicap duyarım. Yönetim hangi mahrem bilgiyi verebilir? "Sızan bilgi ne? 'Arda Turan'a yönetim hayır dedi...' Nasıl yani, bizim görüşümüzde değişiklik yok. Bizim görüşümüzde değişiklik yok, onu mu bildirmememiz gerekiyordu? Ben teknik direktör olsam, yönetim kurulu başkanım ve yöneticiler için bunu kullanmam. Biz idari ve sosyal olarak bu arkadaşın (Arda Turan), Galatasaray'a faydalı olmayacağına inanıyoruz, bu kadar" ifadelerini kullandı.