GS TV'ye konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu 1986-87 sezonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisi öncesi "Kadıköy büyüsü bozulacak mı?" şeklindeki soruya Fetih Suresi'nin ilk ayetiyle cevap veren Cengiz, siyah-beyazlılara da aynı tarzla gönderme yaptı.

"İNNALLAHE MEASSABİRİN"

Bakara Suresi'nden bir ayet okuyan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Biz de öyle 100 tane şampiyonluk isteriz. 14 yıl şampiyon olamadık. Buna girmeyelim. İnnallahe meassabirin (Allah sabredenlerle beraberdir)" dedi.

Mustafa Cengiz, Beşiktaş'a ayetle yanıt verdi VİDEO

NELER OLMUŞTU?

Teknik direktör Mesut Bakkal, yazdığı bir kitapta Galatasaray'dan teşvik primi aldığını itiraf etmiş, bunun üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi de 1986-87 sezonunun şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuştu.