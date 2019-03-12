Mustafa Cengiz: Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz

Başkan Mustafa Cengiz, sponsorluk anlaşması için düzenlenen törende açıklamalarda bulunan

BU BİR SOSYAL GÖREV

Cengiz, "Yöneticilik, kaleci gibidir. Çabaları gösteriyorsunuz ama küçük görülüyor. Bizim en büyük silahımız doğruluğumuz ve açıklığımız. Bazı eleştirileri görüyorum. Hepsi bizim camiamız ve Galatasaray'ın iyi olmasını isteyen insanlar. Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz. Bu bir sosyal görev. Bu bir Galatasaray sevdası. Ben geçmiş yönetimlere de teşekkür ediyorum. Biz herkesi Galatasaray'ın hizmetkarı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok" şeklinde konuştu.