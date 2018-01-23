Mustafa Cengiz: Bizi kötü şarabın iyisi diye lanse ettiler

Galatasaray Başkanı Musatafa Cengiz, mazbatasını aldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSTİFA BEKLİYORUM

Sportif AŞ'de görev yapanların acil olarak istifa etmeleri gerektiğini ifade eden Cengiz, "Galatasaray'ın önünü açmak için bugünden tezi yok, Sportif AŞ'deki arkadaşlarımızın istifa etmesini bekliyorum, istiyorum. Burada zaman kaybına tahammülümüz yok. Bu değerli arkadaşlarımın gereğini yapacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

BİZİ TANIYACAKLAR

Dursun Özbek yönetimiyle kıyaslanarak kötünün iyisi olarak lanse edildiklerini söyleyen Cengiz "Bizi kötü şarabın iyisi diye lanse ettiler. Bizi tanımadıklarını düşünüyorum. Bu yorumları buna yormalı. Ama bizi tanıyacaklar..." dedi.

BİZE BİR AY SÜRE VERİN

Galatasaray'ın mali açıdan zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Cengiz, "Galatasaray, mali açıdan kritik bir dönemden geçiyor. Sorunları halının altına süpüre süpüre bugünlere geldik. Her gün 1 kilo kaldırabilirsiniz ama 1 yıl biriktirip, 365 kiloyu bir günde kaldıramazsınız. Biz, sorunlarımızı öncelikler sırasına göre çözmek niyetinde ve kararlılığındayız. Bize maksimum bir ay, en az ise 15 gün süre verin" ifadelerini kullandı.