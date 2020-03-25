Mustafa Cengiz: Bu maçları oynamayalım diye yalvardım

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ülkemizi de etkilemiş ve spor camiasında da salgına yakalanan isimler olmuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörü Fatih Terim de testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Başkan Mustafa Cengiz, kulüp kanalına bağlanarak açıklamalarda bulunurken, ''Hocamla da görüştüm. Sağlığı maşallah yerinde. Sevenleri sevinsin. Rakipleri biraz daha çalışsın, eğer sahaya dönerse.'' dedi.

''MAÇLAR OYNANMASIN DİYE YALVARDIM''

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle lig karşılaşmalarını önce seyircisiz oynatmış, ardından ise erteleme kararı almıştı.

Konuyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, ''Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur.'' ifadelerini kullandı.