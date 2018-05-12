Mustafa Cengiz: Cehennem azabı gibi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşan seçim öncesinde Habertürk'e konuştu.

İşte Cengiz'in açıklamalarının bir kısmı:

Ocak' ayında seçilmenize 'sürpriz' gözüyle bakanlar vardı, buna katılıyor musunuz?



"Hayır, ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Benim o zaman da şansım eşitti, şimdi de eşit. Seçileceğim de sürpriz olmadı. Atılan oyların tepki oyu olduğunu iyi biliyorum. Bunları tercih oylarına çevirmemiz gerekir. Arkamdaki rüzgarı hala hissediyorum. Özellikle G.Saray'la yüzde 100 ilgili olan kesimin bize teveccüh gösterece ğine inanıyorum."



Başkanlık için 'ateşten gömlek' dediniz. Geldiğinizde kucağınızda bombayı buldunuz mu?



"Bu zaten az buçuk hesap kitap bilen insanlar için kabak gibi ortada değil mi? 2.5 milyar TL borç, 1.1 milyar TL alacak farkı ve evini barkını satmışsın, 2.5 yılda da 652 milyon TL net zararın var. Özkaynaklar eksi 600 küsüre inmiş."





"CEHENNEM AZABI GİBİ BİR ŞEY"

"Bu tablo ateşten gömlek değil, nar-ı cehennem gibi bir şey... Bu yılların sorunu ama sadece bir önceki yönetimin değil. Alp Yalman'dan bu yana bu sorunlarla kar topu gibi uğraşıyoruz. Ancak biz bu yangını biraz söndürmüşüz ki 4 tane aday çıktı."

Dursun Özbek'in seçime girmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?



"O, onun ve ona oy atanların tercihi... Saygı duyarım ama ben 2.5 yılda G.Saray'da evi barkı sattıktan sonra ve net 652 milyon TL konsolide zarar ettirsem bırakın aday olmayı, G.Saray adını ağzıma alırken bile çok dikkat ederdim. İstediğin kadar 'Ben yaptım ben ettim' diye laf söyle ama boş! Rakamlara bakıldığında 5 yıldır kulüp zararda... Biz 3 ayda 11 milyon k,ra geçtik. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Rakamlar ortada... 190 locanın 70'i boştu. Bunun 40 tanesini 2 ayda sattık. 3 yıldır kombine almayanlar geldi. Bunlar kemiksiz 30 milyon TL eder. Genel kurulun bunları göreceğine inanıyorum, görmezlerse de saygı duyarım."