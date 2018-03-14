Mustafa Cengiz: Ceza alacağımıza ihtimal vermiyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Divan Kurulu Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

UEFA'yla yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Cengiz, "Ben Galatasaray'ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum" dedi.

TUVALETE BİLE GİTMEDİM

"Eski yönetimle bir sorunumuz yok. UEFA'ya 2 saat 45 dakika sunum yaptık. Nefes almadan, tuvalete bile gitmeden. Disiplin Kurulu tarihinde böyle bir sunum olmamıştır. UEFA da bize bunu iletti. Ben Galatasaray'ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum. Biz bütünün parçasıyız, en büyük parçayız. Bu yüzden Türk futbolu konusunda da konuştuk. Bize fırsat tanıyın dedik. Umarım 3-4 yıl fırsat tanıyacaklar."