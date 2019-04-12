Mustafa Cengiz derbide Terim'e güveniyor

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı-kırmızılı takımın antrenmanını ziyaret ederek oyunculara moral verdi.

"HER ŞEYİN BİR İLKİ VAR"

Yapılan ziyaret sonrasında Mustafa Cengiz, GS TV'ye açıklamalarda bulunurken derbi için de iddialı konuştu. Cengiz, "Hocam ve Abdurrahim Albayrak derbilerin kralıdır." ifadelerini kullandı.

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Derbiyle ilgili sözlerine devam eden Mustafa Cengiz, "Bir algı yönetimi yapılıyor. Bir gelenek, 20 yıldır kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir birinci yılı, ilki vardır. İlki olmasını diliyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Tek tek bütün maçları kazanarak şampiyonluğa gitmek istiyoruz. Değerli rakibimizi, hak ettiğimiz bir skorla yenerek bu şampiyonluğun taçlandırılmasını isteriz." şeklinde konuştu.

Galatasaray taraftarına bir de mesaj yollayan Mustafa Cengiz sözlerini şöyle bitirdi: "Taraftarımız şundan emin olsun, bizim mücadelemiz, şampiyonluk yürüşüyümüz sonsuna kadar sürecek."