Mustafa Cengiz: Devler Ligi'nde final oynayabiliriz

Galatasaray'ın gündemini değerlendiren Mustafa Cengiz, Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda sürpriz yaptığını ve aynı başarıyı kendilerinin de Şampiyonlar Ligi'nde gösterebileceğini açıkladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDEN OLMASIN"

Mustafa Cengiz, "Türkiye Ligi'nde şampiyon bir kadromuz var. Bu kadro Şampiyonlar Ligi şampiyonu olur mu? Bilemem. Hırvatistan final oynadı, biz niye oynamayalım? Yunanistan, Avrupa Şampiyonu oldu, biz niye olmayalım?" şeklinde konuştu.

Gomis hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Bende sizler gibi sosyal medyadan görüyor gazetelerden okuyorum. Bende çok şaşırıyorum. Abdurrahim Bey ya da Fatih Hoca'yı arayıp ya böyle bir şeyler varmış doğru mu diyorum. Bu açıdan sizleri tebrik ediyorum çok güzel yazıyorsunuz bizler bile inanıyoruz fakat çalışmalarımız her bağlamda devam ediyor.





Birini alacağınız zaman bu piyasalar sanal piyasalar birini alacağınız zaman bir anda fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Biz alacağımız zaman gözlemci ekibimiz ve teknik ekip ile birlikte çok sıkı biçimde devam ediyor. UEFA'nın kriterine göre satmadığımız sürece alamayız. Ama bu demek değildir ki biz oyuncularımızı satacağız. Onlar çok değerli oyuncular onlar Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandılar. Kim ne derse desin bu lig Avrupa'nın ilk 4 liginden biridir bizim için" ifadelerini kullandı.

