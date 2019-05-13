Mustafa Cengiz, Emre Akbaba'yı ziyaret etti

Ç.Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Emre Akbaba üzüntüsü yaşanıyor.

İkili mücadele sırasında ayağı kırılan Akbaba, hastaneye kaldırılmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, dün ameliyat olan yıldız futbolcuyu ziyaret etti.

HER ŞEYDE BİR HAYIR VARDIR

Mustafa Cengiz, "Emre’ye de söylediğim gibi bazen her şeyde bir hayır vardır. Bazen daha kötü bir olayı bir kötü olay önlüyordur. Buna böyle inanmak gerek, tevekkül sahibi olmak gerek" dedi.

Cengiz, "Rizesporlu futbolcular da çok duygulandılar, hatta kırmızı kart gören çocuk hiç itiraz etmedi. O da çok üzüldü. Belki daha yavaş vurabilirdim diye düşünmüş olabilir. İnsan bu tarz kazalarda hep kendini suçlar" şeklinde konuştu.