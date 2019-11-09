Mustafa Cengiz: Falcao, Real Madrid'i reddetti

Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacakları maç öncesinde havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, Falcao konusunda ise çarpıcı bir açıklama yaptı.

"REAL MADRİD, ATLETİCO MADRİD İSTEDİ"

Sakatlığı sebebiyle yaklaşık 40 gündür sahalardan uzak kalan Falcao'nun Real Madrid yerine Galatasaray'ı seçtiğini dile getiren Mustafa Cengiz, şöyle konuştu: "Real Madrid Başkanı Florentino Perez bizi tebrik etti. Neden tebrik ettin dediğimizde de 'Biz Falcao'yu istedik, bize Galatasaray'a gideceğini söyledi' dedi. Atletico Madrid de istemiş. Bunu bize Falcao değil, Florentino Perez söyledi. Tam 15 kişilik yönetici grubuna söyledi."

Falcao'nun Monaco'yu reddettiğini sözlerine ekleyen Cengiz, "Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı. Buraya para için gelmedi, çok yakın izledik. 8 buçuk milyon euro garanti, 9.5 milyonluk bonuslarla birlikte gelen 2 yıllık yeni sözleşmeyi reddetti Monaco'da. Öyle geldi" ifadelerini kullandı.