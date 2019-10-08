Mustafa Cengiz: Fatih Terim onurumuzdur

Galatasaray'da son dönemde gündemden düşmeyen Fatih Terim'le yönetim arasındaki kriz iddialarına Mustafa Cengiz'den cevap geldi.

"LAĞIM FARELERİ SALDIRIYOR"

"Bizim Fatih Terim'le derdimiz olamaz" diyen Cengiz, "Bir bardak suda nasıl fırtına kopartıldığını, belli şer cephelerinin, tabiri caizse lağım farelerinin gerek yönetimimize gerek hocamıza nasıl saldırdığını şaşkınlıkla izledik. Bana intikal edenlerin tamamını hukuka sevk ettik. Bu ülkede hukuk adalet var ise bu yaratılmak istenilen algıyı kıracaktır, buna inanıyoruz. İnsanlar hem hocamızın hem yönetimin haysiyetine, onuruna saldırıcı ve yalan beyanlar üzerine yorumlar yapmışlar. Bize intikal edenler bunlar. Bunlar bizi çok üzüyor. Ben buradan açıklık ve netlikle ifade ediyorum. Bizim asla Fatih Terim gibi bir derdimiz olmaz. O bizim onurumuz olur, gururumuz olur, başarılarımızın ikonu olur. Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok." şeklinde konuştu.

"Herkes kendi işine baksın" sözlerini Fatih Terim'e söyleyip söylemediği sorulan Mustafa Cengiz, o açıklamaları yaparken dalgın olduğunu ima ederek şöyle konuştu: "Ben o açıklamaları yaparken, aklımda Emlak Konut var, Ziraat Bankası var, Florya var. Ben bu işlerden bahsediyordum. Aklıma Fatih Hocamız gelmedi. Ayrıca her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor. Biz başarılara, şampiyonluklara odaklanan bir kulübüz. Hocamız Fatih Terim ile aramızda hiçbir sorun yok. Hocamız dünya çapında bir hoca."