Mustafa Cengiz, F.Bahçe'nin talebi hakkında konuştu

Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Sasrı kırmızılı kulübün başkanı birçok konuya değindi.

UEFA'DAN 8 CEZA İHTİMALİ

UEFA'dan gelecek ceza hakkında konuşan Başkan Cengiz, "UEFA, Galatasaray ile ilgili kararını 19 Nisan'da verecek" haberini değerlendiren Mustafa Cengiz, "Bununla ilgili bize ulaşan bir bilgi yok fakat UEFA bunu açıklayabilir 8 ceza ihtimali var. Kınamadan men etmeye kadar. Biz bunun en hafifini bekliyoruz. UEFA'ya gerçekçi önerilerde bulunduk. Nitekim 2 aydan bu yana şu anda Galatasaray borsada da kazanıran tek kulüp. Storelerdeda en yüksek seviyeye geldik. Statta müthiş rekor kırdık. Dileriz ki her takım rekor kırsın. rekabet arttıkça futbol güzellşir. İnşallah UEFA da Türkiye'deki ivmeyi görür. İnşallah Türk futbolu en tepelere gider" dedi.

HAK EDEN GALATASARAY OLSUN

Şampiyonluk yarışına değinirken, "Şampiyonluk yarışının aynı anda gitmesi yıllardır istediğimiz bir şey. Hak eden kazansın ve hak eden Galatasaray olsun isteriz" sözlerini kullandı.

FENERBAHÇE HAKLI OLABİLİR

Fenerbahçe'nin eski şampiyonlukları isteyeceği sorulurken, "Fenerbahçe kendi açısından haklı olabilir. O konuya girmek istiyoruz. O tarihlerde Galatasaray'ın da şampiyonlukları var, başka takımların da var. Parçayı temsil eden birincilik tümü nasıl temsil eder. Yoksa hiçbir kupayı eksik görmem, emektir saygı duyarız" şeklinde konuştu